Араухо пропустит около месяца, он вернётся в строй к ответному матчу с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче с «Бетисом» (3:2).

Как сообщает Mundo Deportivo, у уругвайца диагностировано растяжение лодыжки, из-за которого он пропустит около месяца. Защитник вернётся в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который запланирован на десятое марта.

Это уже третья травма для 21-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Араухо перешёл в «Барселону» в 2018 году, за это время он сыграл двадцать шесть матчей за каталонский клуб и отметился одним забитым голом. Контракт Рональда с каталонцами будет действовать ещё два с половиной сезона.