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Пеллегрини – о поражении от «Барселоны»: «Месси – лучший игрок в мире»

08 Февраля 2021, 14:43,

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини лестно отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси после поражения от каталонцев (2:3).

«Независимо от того, как много люди обсуждают тактику, разница в большинстве случаев заключается в технике, индивидуальный уровень имеет определяющее значение. Месси – лучший игрок в мире. Он влияет на результат каждый раз, когда выходит на поле. Он не прощает соперников, но мы понимали, как нужно бороться с Лионелем», - цитирует Пеллегрини As.

Напомним, что Месси отметился забитым голов в ворота «Бетиса». Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Мануэль Пеллегрини
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Комментарии (3)
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0
ингерман
08 Февраля 2021, 15:51

ай этоц чудик - дешевый додик.. сказал как в лужу сделал.. меци обсуждают для большей шумихи.. это все шо у него было и есть.. а кады он уйдец про него на следующий день и не вспомнят.. )))

0
Артур Измаилов
08 Февраля 2021, 15:42

меси позор футбола!!! по нему цЫрк лилипутов плачет!

0
Горлов Пётр
08 Февраля 2021, 15:14

Месси уже только на замену выпускают)))

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