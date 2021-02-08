Пеллегрини – о поражении от «Барселоны»: «Месси – лучший игрок в мире»

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08 Февраля 2021, 14:43,
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини лестно отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси после поражения от каталонцев (2:3).
«Независимо от того, как много люди обсуждают тактику, разница в большинстве случаев заключается в технике, индивидуальный уровень имеет определяющее значение. Месси – лучший игрок в мире. Он влияет на результат каждый раз, когда выходит на поле. Он не прощает соперников, но мы понимали, как нужно бороться с Лионелем», - цитирует Пеллегрини As.
Напомним, что Месси отметился забитым голов в ворота «Бетиса». Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Мануэль Пеллегрини
ай этоц чудик - дешевый додик.. сказал как в лужу сделал.. меци обсуждают для большей шумихи.. это все шо у него было и есть.. а кады он уйдец про него на следующий день и не вспомнят.. )))
меси позор футбола!!! по нему цЫрк лилипутов плачет!
Месси уже только на замену выпускают)))