Пеллегрини – о поражении от «Барселоны»: «Месси – лучший игрок в мире»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини лестно отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси после поражения от каталонцев (2:3).

«Независимо от того, как много люди обсуждают тактику, разница в большинстве случаев заключается в технике, индивидуальный уровень имеет определяющее значение. Месси – лучший игрок в мире. Он влияет на результат каждый раз, когда выходит на поле. Он не прощает соперников, но мы понимали, как нужно бороться с Лионелем», - цитирует Пеллегрини As.

Напомним, что Месси отметился забитым голов в ворота «Бетиса». Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона.