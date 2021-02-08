Иско не станет продлевать контракт с «Реалом»

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08 Февраля 2021, 13:06,
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Полузащитник мадридского «Реала» Иско принял решение о своем будущем. По данным Diario Gol, 28-летний футболист настроен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Хавбек принял решение не продлевать контракт с «королевским» клубом. Договор между сторонами истекает в 2022-м году.
Среди возможных вариантов продолжения карьеры Иско называются лондонский «Арсенал», «Севилья» и миланский «Интер».
Цвета мадридского гранда Иско защищает с 2013-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек принял участие в 12 встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Иско