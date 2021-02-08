Тринкау: «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Франсишку Тринкау дал интервью после победного матча с «Бетисом» (3:2). В прошедшем матче форвард отметился решающим голом.

«Очень рад, что нам удалось победить. Во второй половине «Барселона» переломила ход игры и добыла важные очки. Поддержка одноклубников мне очень помогла. Все поздравили меня с голом.

Мы намерены выиграть все трофеи в этом сезоне. Приложим все силы для осуществления своей цели», - передает слова португальского футболиста газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 43 балла и занимают второе место в Примере. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на семь очков.