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Тринкау: «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне»

08 Февраля 2021, 11:19,

Нападающий каталонской «Барселоны» Франсишку Тринкау дал интервью после победного матча с «Бетисом» (3:2). В прошедшем матче форвард отметился решающим голом.

«Очень рад, что нам удалось победить. Во второй половине «Барселона» переломила ход игры и добыла важные очки. Поддержка одноклубников мне очень помогла. Все поздравили меня с голом.

Мы намерены выиграть все трофеи в этом сезоне. Приложим все силы для осуществления своей цели», - передает слова португальского футболиста газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 43 балла и занимают второе место в Примере. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Франсишку Тринкау
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