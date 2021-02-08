Тринкау: «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне»

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08 Февраля 2021, 11:19,
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Нападающий каталонской «Барселоны» Франсишку Тринкау дал интервью после победного матча с «Бетисом» (3:2). В прошедшем матче форвард отметился решающим голом.
«Очень рад, что нам удалось победить. Во второй половине «Барселона» переломила ход игры и добыла важные очки. Поддержка одноклубников мне очень помогла. Все поздравили меня с голом.
Мы намерены выиграть все трофеи в этом сезоне. Приложим все силы для осуществления своей цели», - передает слова португальского футболиста газета Marca.
«Сине-гранатовые» набрали 43 балла и занимают второе место в Примере. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Франсишку Тринкау