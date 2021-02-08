Кроос и Одриосола пропустят матч с «Хетафе»

Один из лидеров средней линии мадридского «Реала» Тони Кроос не поможет своей команде в предстоящем поединке чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом рапортует газета Marca.

31-летний полузащитник не сможет выйти на поле из-за дисквалификации. Кроос получил в матче с «Уэской» очередную желтую карточку, которая стала для него пятой в нынешнем сезоне.

Кроме того, в предстоящей встрече на поле не выйдет защитник Альваро Одриосола. Игрок получил повреждение в матче с «Уэской».

Поединок между «Реалом» и «Хетафе» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» девятого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.