Месси забил свой самый быстрый гол после выхода на замену в Примере

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси забил гол в поединке 22-го тура чемпионата Испании против севильского «Бетиса» (3:2).

В прошедшей встрече 33-летний аргентинский нападающий отметился голом на 59-й минуте. Этот мяч Месси забил спустя 136 секунд после появления со скамейки запасных. Согласно информации Opta в «Твиттере», это самый быстрый гол в карьере Лионеля после выхода на замену в рамках чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Примеры аргентинский нападающий провел 19 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (два - с пенальти) и две результативные передачи.