Куман прокомментировал победу над «Бетисом»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от поединка против севильского «Бетиса» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» одержали непростую победу со счетом 3:2.

«В первом тайме я не увидел искры в нашей игре. Это были не самые удачные 45 минут. Нам нужно было больше стараться в атаке, чтобы взломать оборону соперника.

После перерыва мы показали свой менталитет. «Барселона» смогла победить в тяжелом матче. Мы набрали три очка за счет своего высокого уровня и характера», - приводит слова голландца Marca.

«Барселона» имеет в своем активе 43 балла и занимает второе место в турнирной таблице Примеры.