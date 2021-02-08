«Барселона» повторила победную серию 2015 года

В рамках 22-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с севильским «Бетисом». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали победу в результативном матче со счетом 3:2.

Согласно данным в «Твиттере» MisterChip, «сине-гранатовые» отпраздновали девятую гостевую победу подряд во всех турнирах. Это лучшая серия каталонского коллектива с 2015-го года. Тогда «Барселона» выступала под руководством Луиса Энрике.

После 21-го проведенного матча «Барселона» имеет в своем активе 43 балла и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на семь очков, при этом у мадридцев есть две игры в запасе.