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«Барселона» повторила победную серию 2015 года

08 Февраля 2021, 08:34,

В рамках 22-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с севильским «Бетисом». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали победу в результативном матче со счетом 3:2.

Согласно данным в «Твиттере» MisterChip, «сине-гранатовые» отпраздновали девятую гостевую победу подряд во всех турнирах. Это лучшая серия каталонского коллектива с 2015-го года. Тогда «Барселона» выступала под руководством Луиса Энрике.

После 21-го проведенного матча «Барселона» имеет в своем активе 43 балла и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на семь очков, при этом у мадридцев есть две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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