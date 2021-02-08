«Барселона» на 87-й минуте вырвала победу в результативном матче с «Бетисом»

«Барселона» продолжает побеждать в чемпионате Испании, вот только как и в кубковом матче с «Гранадой», успех был добыт на характере в самой концовке. Каталонцы провели первый час матча без Лионеля Месси, который появился на поле при счете 0:1 и сразу же его сравнял. Затем Виктор Руис забил в свои и чужие ворота. «Бетис» был близок к ничьей, но все же на 87-й минуте Франсишку Тринкан с линии штрафной забил победный гол - 3:2.

«Барселона» продолжает идти наравне с «Реалом», деля второе место.