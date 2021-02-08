«Барселона» на 87-й минуте вырвала победу в результативном матче с «Бетисом»

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08 Февраля 2021, 00:57,
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«Барселона» продолжает побеждать в чемпионате Испании, вот только как и в кубковом матче с «Гранадой», успех был добыт на характере в самой концовке. Каталонцы провели первый час матча без Лионеля Месси, который появился на поле при счете 0:1 и сразу же его сравнял. Затем Виктор Руис забил в свои и чужие ворота. «Бетис» был близок к ничьей, но все же на 87-й минуте Франсишку Тринкан с линии штрафной забил победный гол - 3:2.
«Барселона» продолжает идти наравне с «Реалом», деля второе место.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха 38'
|59' Месси Лионель (1:1)
|68' Виктор Руис (1:2)
|(2:2) Виктор Руис 75'
|87' Тринкан Франсишку (2:3)
Роблес Жоэль • Эмерсон Жуниор • Манди Аисса • Виктор Руис • Морено Алекс • Акуоку Поль • Гуардадо Андрес • Руибаль Айтор 65' ( Родри Родриго ( 65') • Фекир Набиль 82' ( Морон Лоренцо ( 82') • Хуанми Мигель 75' ( Тельо Кристиан ( 75') • Иглесиас Борха 82' ( Каналес Серхио ( 82')
Запасные: Гидо Родригес • Фекир Яссин • Миранда Хуан • Хоакин Санчес • Карвалью Вилльям • Ребольо Даниэль • Сидней • Монтойя Мартин
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Араухо Рональд 11' ( Де Йонг Френки ( 11' ) • 47'Ленгле Клеман • Альба Жорди • Пьянич Миралем 57' ( Тринкан Франсишку ( 57') • Бускетс Серхио 74' 77' ( Юмтити Самуэль ( 77') • Пуч Рикард 57' ( Месси Лионель ( 57') • Дембеле Усман • 64'Брайтвайт Мартин 46' ( Гонсалес Педро ( 46') • Гризманн Антуан
Запасные: Фирпо Жуниор • Дест Серджино • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Тенас Арнау
07 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Бетис
До выхода Месси ничего не было, Пьянич ноль в созидании, Пуч с Альбой вхолостую пробегали, как и игроки атаки. А Лео вышел и сразу гол. Потом интересная комбинация с Альбой, который не получал точных передач в первом тайме, и корявенький автогол. Очень жаль Араухо, де Йонг не защитник и сыграл плохо. Бускетс бы хоть боролся, по позиции из под него забили первый, упал при втором, ну хотя такие себе претензии. Дембеле много возится с мячом и все опасные по потенциалу атаки порет. Гриз очередной невзрачный матч, наверно ему нужны 120 минут, чтобы что-то показывать. Казалось бы в отсутствии Лео бери бразды правления, но где там. Опальный Тринкао принес победу дебютным голом, с почином!
Первый тайм не дал повода надеяться на очередную порцию положительных нервишек от Барсы, но у нас есть Он.)))
Десять минут на поле и сверх уверенный в обороне соперник кажется сейчас попадает и развалится. Да, с Лео другой уровень атаки.
А в остальном на троечку. Путч не организатор пока никак, Дембеле чередует одну опасность с тремя потерями, Гризманн погряз в отборах.
Оборона, конечно, ух. В любом сочетании. Их продавливают при штрафных, как будто это Путч обороняется в воздухе, а не Умтити или Лангле.
Дебютный от Тринкао трудно переоценить по красоте и нужности.
Всех с уже традиционно весёленькой победой!
равная игра с небольшим преимуществом Барсы во втором тайме. острота в игре каталонцев возникла после выхода Лео. французы-нападающие снова выглядели статистами, Гриз даже мяч не смог нормально обработать при втором голе. Педри неплохо отпахал, Пьянич старался, оборона так себе отработала. Брайтвайт слабо отыграл. Лео - как всегда на высоте!
сложный матч, сложная победа! но снова на втором месте! всех cules - с победой!
Очередной матч на нервяке. Очередная бездарная игра в защите. Очередное подтверждение, что игроки типа Пуч, Пьянич, Дембеле, Брайтвайт и даже Бускетс - фактически ничто. Очередное подтверждение Мессизвисимости команды. Одна небольшая радость, что забил, наконец-то, Тринкао. Только один позитивный момент - набрали 3 очка и снова занимают 2 место.