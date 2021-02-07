Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Араухо получил очередную травму

07 Февраля 2021, 23:40,

В рамках двадцать второго тура чемпионата Испании «Барселона» играет на выезде против «Бетиса».

Уже на восьмой минуте травму во время выноса мяча получил защитник каталонцев Рональд Араухо. Вместо 21-летнего уругвайца, повредившего голеностоп, на поле появился Френки де Йонг.

На данный момент идёт 35-я минута встречи, счёт пока не открыт. Стоит отметить, что лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных.

Это уже второе повреждение для Араухо в нынешнем сезоне. Рональд принял участие лишь в одиннадцати матчах чемпионата Испании и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Араухо
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