Симеоне – о заражении четверых футболистов «Атлетико» коронавирусом: «Никто не застрахован от этого»

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07 Февраля 2021, 21:38,
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о заражении четверых футболистов своей команды коронавирусом.
«Это то, что может случиться со всеми нами. Мы живем в такое время, когда нужно заботиться о себе. Надеюсь, что всё пройдёт и ребята вернутся в строй. Старайтесь заботиться о себе, как это указано в правилах. Конечно, бывают моменты, когда вы заболеваете вне зависимости от того, как соблюдаете правила. От этого никто не застрахован», - цитирует Симеоне Marca.
Напомним, что коронавирус был обнаружен у Фелиша, Дембеле, Карраско и Эрмосо.
После девятнадцати туров «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне