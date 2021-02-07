Симеоне – о заражении четверых футболистов «Атлетико» коронавирусом: «Никто не застрахован от этого»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о заражении четверых футболистов своей команды коронавирусом.

«Это то, что может случиться со всеми нами. Мы живем в такое время, когда нужно заботиться о себе. Надеюсь, что всё пройдёт и ребята вернутся в строй. Старайтесь заботиться о себе, как это указано в правилах. Конечно, бывают моменты, когда вы заболеваете вне зависимости от того, как соблюдаете правила. От этого никто не застрахован», - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что коронавирус был обнаружен у Фелиша, Дембеле, Карраско и Эрмосо.

После девятнадцати туров «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.