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«Атлетик» с «Валенсией» поделили очки. Черышев не играл

07 Февраля 2021, 20:09,

Середняки Ла Лиги «Атлетик» и «Валенсия» поделили очки в матче 22-го тура. Игра получилась равной с минимум реально опасных моментов. На 43-й минуте Уго Гильямон неудачно сыграл у ворот гостей, срезав мяч в сетку после прострела на дальнюю штангу. Его оплошность исправил Габриэль Паулиста в середине второго тайма, который здорово сыграл головой метрах в 11 от ворот - 1:1.

Россиянин Денис Черышев пропустил этот матч из-за травм.

Протокол игры  
Атлетик Б 1:1 Валенсия
(1:0) Гильямон Уго 43'    
    66' Габриэль Паулиста (1:1)
Унай Симон Капа Андер   75' (Лекуе Иньиго (   75') Нуньес Унай Иньиго Мартинес   74' Баленсиага Микель   75' (Юри Берчиче (   75') Беренгер Алекс   52' Гарсия Дани Венседор Унай   69' (Де Маркос Оскар (   69') Морсильо Хон   69' (Весга Микель (   69') Уильямс Иньяки Сансет Ойян   68' (Лопес Унаи (   68')
Запасные: Саррага Ойер Ибай Гомес Йерай Альварес Эскьета Хокин
Хауме Доменек Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Гильямон Уго Гайя Хосе Васс Даниэль   65' (Кутроне Патрик (   65') Солер Карлос   80' Рачич Урош Гуэдеш Гонсалу Макси Гомес Вальехо Ману   65' (Муса Юнус (   65')
Запасные: Коба Куандреди Лато Тони Ли Кан Ин Ферру Молина Гиллем Джейсон Риверо Кристиан Олива Кристиан Санчес Алехандро
07 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Атлетик Бильбао
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
07 Февраля 2021, 21:02

Рад голу бывшего арсеналовца и на этом всё. Валенсия продолжает своё падение, должна быть в зоне ЛЧ, а топчется в середняках.

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