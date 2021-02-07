«Атлетик» с «Валенсией» поделили очки. Черышев не играл

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07 Февраля 2021, 20:09,
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Середняки Ла Лиги «Атлетик» и «Валенсия» поделили очки в матче 22-го тура. Игра получилась равной с минимум реально опасных моментов. На 43-й минуте Уго Гильямон неудачно сыграл у ворот гостей, срезав мяч в сетку после прострела на дальнюю штангу. Его оплошность исправил Габриэль Паулиста в середине второго тайма, который здорово сыграл головой метрах в 11 от ворот - 1:1.
Россиянин Денис Черышев пропустил этот матч из-за травм.
Протокол игры
|(1:0) Гильямон Уго 43'
|66' Габриэль Паулиста (1:1)
Унай Симон • Капа Андер 75' ( Лекуе Иньиго ( 75') • Нуньес Унай • Иньиго Мартинес • 74'Баленсиага Микель 75' ( Юри Берчиче ( 75') • Беренгер Алекс • 52'Гарсия Дани • Венседор Унай 69' ( Де Маркос Оскар ( 69') • Морсильо Хон 69' ( Весга Микель ( 69') • Уильямс Иньяки • Сансет Ойян 68' ( Лопес Унаи ( 68')
Запасные: Саррага Ойер • Ибай Гомес • Йерай Альварес • Эскьета Хокин
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго • Гайя Хосе • Васс Даниэль 65' ( Кутроне Патрик ( 65') • Солер Карлос • 80'Рачич Урош • Гуэдеш Гонсалу • Макси Гомес • Вальехо Ману 65' ( Муса Юнус ( 65')
Запасные: Коба Куандреди • Лато Тони • Ли Кан Ин • Ферру • Молина Гиллем • Джейсон • Риверо Кристиан • Олива Кристиан • Санчес Алехандро
07 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Атлетик Бильбао
Рад голу бывшего арсеналовца и на этом всё. Валенсия продолжает своё падение, должна быть в зоне ЛЧ, а топчется в середняках.