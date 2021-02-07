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«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис», игравший тайм в меньшинстве

07 Февраля 2021, 17:56,

В 22-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против середняков из «Кадиса» и прервал серию из четырех неудач, разгромив соперника со счетом 4:1. По дублю оформили Микель Оярсабаль и Александр Исак. Баскам также помогло удаление у соперника на 45-й минуте за фол последней надежды.

«Реал Сосьедад» закрепился на шестом месте с 35 очками, «Кадис» открывает вторую половину таблицы (24 очка).

Протокол игры  
Реал Сосьедад 4:1 Кадис
(1:0) Оярсабаль Микель 26'    
(2:0) Оярсабаль Микель 34'    
(3:0) Исак Александр 54'    
(4:0) Исак Александр 59'    
    65' Искьердо Хайро (4:1)
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Субельдия Игор   83' (Модибо Саньян (   83') Ариц Элустондо Монреаль Начо Мерино Микель Ильяраменди Асьер   63' (Сильва Давид (   63') Гевара Андер Янузай Аднан   63' (Меркеланс Мартин (   63') Исак Александр   74' (Фернандес Карлос (   74') Оярсабаль Микель   83' (Барренечеа Андер (   83')
Запасные: Порту Кристиан Баутиста Хон Гуриди Хон Айеса Гайзка Муньос Айхен Сальдуа Хосеба Субименди Мартин
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   46' (Алькала Педро (   46') Мауро Маркос   45' Кала Хуан   61' (Альфонсо Луис (   61') Искьердо Хайро   38' Санчес Сальвадор Йонссон Йенс   17' (Гарридо Хон (   17') Хименес Фали Переа Альберто Негредо Альваро   61' (Шапоньич Иван (   61') Лосано Энтони   46' (Собрино Рубен (   46'   89')
Запасные: Малбашич Филип Хиль Давид Помбо Хорхе Алехо Иван Juan Garrancho
07 февраля. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Сосьедад, Кадис
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