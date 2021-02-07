«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис», игравший тайм в меньшинстве

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07 Февраля 2021, 17:56,
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В 22-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против середняков из «Кадиса» и прервал серию из четырех неудач, разгромив соперника со счетом 4:1. По дублю оформили Микель Оярсабаль и Александр Исак. Баскам также помогло удаление у соперника на 45-й минуте за фол последней надежды.
«Реал Сосьедад» закрепился на шестом месте с 35 очками, «Кадис» открывает вторую половину таблицы (24 очка).
Протокол игры
|Реал Сосьедад
|4:1
|Кадис
|(1:0) Оярсабаль Микель 26'
|(2:0) Оярсабаль Микель 34'
|(3:0) Исак Александр 54'
|(4:0) Исак Александр 59'
|65' Искьердо Хайро (4:1)
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Субельдия Игор 83' ( Модибо Саньян ( 83') • Ариц Элустондо • Монреаль Начо • Мерино Микель • Ильяраменди Асьер 63' ( Сильва Давид ( 63') • Гевара Андер • Янузай Аднан 63' ( Меркеланс Мартин ( 63') • Исак Александр 74' ( Фернандес Карлос ( 74') • Оярсабаль Микель 83' ( Барренечеа Андер ( 83')
Запасные: Порту Кристиан • Баутиста Хон • Гуриди Хон • Айеса Гайзка • Муньос Айхен • Сальдуа Хосеба • Субименди Мартин
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 46' ( Алькала Педро ( 46') • Мауро Маркос • 45'Кала Хуан 61' ( Альфонсо Луис ( 61') • Искьердо Хайро • 38'Санчес Сальвадор • Йонссон Йенс 17' ( Гарридо Хон ( 17') • Хименес Фали • Переа Альберто • Негредо Альваро 61' ( Шапоньич Иван ( 61') • Лосано Энтони 46' ( Собрино Рубен ( 46' ) 89'
Запасные: Малбашич Филип • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Алехо Иван • Juan Garrancho
07 февраля. Стадион "Reale Seguros Stadium".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Сосьедад, Кадис