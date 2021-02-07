​Будущее Серхио Рамоса: что ждёт игрока после операции

Постоянным фигурантом трансферных слухов в Испании является не только Лионель Месси, но и Серхио Рамос, чей действующий контракт тоже рассчитан до конца нынешнего сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации капитана «Реала» с разных сторон.

Рамос и «Реал» должны остаться вместе

Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2015 года. С тех пор футболист стал не просто капитаном, но и настоящим символом мадридского клуба. Качества Рамоса, в частности лидерские, позволили «сливочным» одержать множество побед и завоевать большое количество трофеев. Завершение карьеры в «Реале» для Рамоса было бы красивым окончанием своей славной футбольной истории.

В свои годы Рамос остаётся защитником топ-уровня. Капитан «Реала» всё ещё демонстрирует надёжность у своих ворот и остроту у чужих ворот. За пятнадцать с лишним лет в мадридской команде Серхио забил ровно 100 голов и отдал ровно 40 голевых передач. Для центрального защитника это фантастический показатель. Тринадцать из этих ста голов Рамос провёл в прошлом сезоне. Так зачем «Реалу» отказываться от игрока такого уровня, имеющего колоссальное влияние как на поле, так и за его пределами?

«Реалу» нужно расстаться с Рамосом

Как и во многих вопросах такого рода, существует и обратная сторона медали. Всё-таки в марте Рамосу исполнится тридцать пять, и его карьера постепенно начинает приближаться к закату. Сколько ещё сезонов на высоком уровне сможет провести Серхио, особенно с учётом полученной травмы колена? Сказать сложно. По слухам, «Реал» предпочитает предложить Рамосу контракт на один год, но футболист хочет трудовой договор на два сезона. Учитывая риски и непростые времена по финансам, «сливочные» вполне могут задумываться о том, целесообразно ли продлевать контракт с Серхио сразу на два года.

Плюс не стоит забывать о назревающих переменах. Поговаривают, что клуб расстанется с Зинедином Зиданом в конце сезона и может пригласить на тренерский мостик первой команды Рауля, ныне работающего с молодёжкой. «Реал» начнёт новый проект, в основе которого будут находиться молодые футболисты. Возможно, Рамос в этот проект вписываться уже не будет. Не в плане своего уровня, а в плане психологии, ведь его авторитет может подавлять молодёжь. В конце концов, почему бы не расстаться с Рамосом сейчас, ведь в любом случае это придётся делать через год-два? Чем раньше «сливочные» начнут учиться играть без своего многолетнего лидера, тем скорее сформируется новая связка в обороне.

Куда может перейти Рамос

Слухи главным образом связывают Серхио Рамоса с «ПСЖ». В Париже намечается действительно интересный проект под руководством Маурисио Почеттино, который мог бы заинтересовать Рамоса. Да и клуб наверняка смог бы потянуть контракт футболиста. Парижане стремятся не к перестройкам на долгосрочную перспективу, а к победе в Лиге чемпионов в ближайшие годы, поэтому защитник уровня Рамоса на сезон-другой команде точно не помешал бы. Да и самому Серхио на закате карьеры было бы проще играть в Лиге 1, чем в Примере.

Также появлялась информация о возможном переходе Рамоса в один из клубов Манчестера, но эти слухи выглядят безумными. Скорее Серхио окажется где-нибудь в МЛС или Китае, чем в английской Премьер-лиге.

Что ждёт Рамоса

Из-за травмы колена Рамосу пришлось перенести хирургическое вмешательство. «Реал» не называет сроков отсутствия капитана, но пресса сообщает о том, что Серхио вернётся на футбольное поле только в апреле. Поговаривают, что переговоры по поводу продления контракта на время восстановления Рамоса заморозятся. Это время футболист и клуб смогут использовать, чтобы хорошо подумать. Что-то прогнозировать в футболе в это сложное время – дело неблагодарное. Но почему-то есть ощущение, что ещё хотя бы сезон в «Реале» Серхио Рамос проведёт. Стороны наверняка найдут точки соприкосновения и договорятся.