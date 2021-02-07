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​Куман не согласился со словами Пике о поддержке судьями «Реала»

07 Февраля 2021, 13:36,

Херард Пике на днях оказался в заголовках газет после слов о том, что 85% судей поддерживают «Реал». Защитник «Барселоны» дал понять, что арбитры подсуживают мадридской команде. По поводу слов своего подопечного высказался главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

«Это слова Пике. Я могу говорить только об этом сезоне, а не о предыдущих. С некоторыми решениями нам не повезло, но я не думаю, что эти решения были направлены против нас. Это были решения судей и ВАР.

Я всегда думаю, что отношение судей честное. Они принимают решения так, как видят их на поле, не поддерживая какую-то команду», - цитирует Кумана Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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