​У Кумана спросили о восстановлении Фати

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил вопрос о восстановлении Ансу Фати. Ранее появилась информация о том, что восемнадцатилетний форвард перенесёт ещё одну операцию и рискует не сыграть в этом сезоне.

«Из уважения к игроку я являюсь не тем человеком, который должен говорить о его восстановлении. Нужно уважать Фати, к тому же я не сторонник спешки. Когда будет новая информация, клуб об этом сообщит. Самое главное, чтобы игрок восстанавливался спокойно. У него впереди много игр», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В десяти матчах нынешнего сезона Ансу Фати записал на свой счёт пять забитых голов и четыре голевых паса на партнёров.