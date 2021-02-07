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​У Кумана спросили о восстановлении Фати

07 Февраля 2021, 11:46,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил вопрос о восстановлении Ансу Фати. Ранее появилась информация о том, что восемнадцатилетний форвард перенесёт ещё одну операцию и рискует не сыграть в этом сезоне.

«Из уважения к игроку я являюсь не тем человеком, который должен говорить о его восстановлении. Нужно уважать Фати, к тому же я не сторонник спешки. Когда будет новая информация, клуб об этом сообщит. Самое главное, чтобы игрок восстанавливался спокойно. У него впереди много игр», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В десяти матчах нынешнего сезона Ансу Фати записал на свой счёт пять забитых голов и четыре голевых паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Ансу Фати
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