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​«Барселона» повесила ценник на Нето

07 Февраля 2021, 10:33,

В зимнее трансферное окно Нето хотел покинуть «Барселону», но главный тренер команды Рональд Куман не отпустил бразильского вратаря. Футболист недоволен отсутствием игрового времени и настроен сменить клубную прописку летом. Каталонцы могут продать Нето, но не менее чем за 15 миллионов евро, пишет на своих страницах Marca.

Нето выступает за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из «Валенсии». В нынешнем сезоне бразилец провёл за каталонцев одиннадцать матчей во всех соревнованиях, в которых пропустил восемь голов и пять раз отстоял на ноль.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Нето
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