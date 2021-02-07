Куман ещё надеется на победу в чемпионате Испании

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07 Февраля 2021, 09:45,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не потерял надежды на победу в чемпионате Испании.
На текущую минуту каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на десять очков, сыграв при этом на один матч больше.
«Надежда есть всегда, хотя между нами большой разрыв в очках, плюс «Атлетико» провёл меньше матчей. Мы должны продолжать побеждать, хотя это очень сложно. Но мы сохраняем надежду на титул, потому что улучшились во многих аспектах», - приводит слова Кумана Marca.
В воскресенье, седьмого февраля, «Барселона» сыграет в гостях у «Бетиса». Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман