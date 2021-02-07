Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Удалённый тренер «Севильи» принёс извинения

07 Февраля 2021, 09:30,

В субботу вечером «Севилья» разгромила «Хетафе» со счётом 3:0. Все три гола андалусийцы забивали уже без своего тренера на скамейке – Хулен Лопетеги получил красную карточку. После удаления игрока «Хетафе» за грубый фол рулевой «Севильи» отметился оскорблением наставника соперника Хосе Бордаласа.

«Я не горжусь своим поведением в ситуации с Хосе Бордаласом. Я мог бы избежать этого. Приношу свои извинения», - приводит слова Лопетеги El Chiringuito.

Отметим, что победа над «Хетафе» позволила «Севилье» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Севилья, Хулен Лопетеги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола