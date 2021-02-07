Удалённый тренер «Севильи» принёс извинения

|
07 Февраля 2021, 09:30,
|
|
В субботу вечером «Севилья» разгромила «Хетафе» со счётом 3:0. Все три гола андалусийцы забивали уже без своего тренера на скамейке – Хулен Лопетеги получил красную карточку. После удаления игрока «Хетафе» за грубый фол рулевой «Севильи» отметился оскорблением наставника соперника Хосе Бордаласа.
«Я не горжусь своим поведением в ситуации с Хосе Бордаласом. Я мог бы избежать этого. Приношу свои извинения», - приводит слова Лопетеги El Chiringuito.
Отметим, что победа над «Хетафе» позволила «Севилье» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Севилья, Хулен Лопетеги