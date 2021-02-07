Капитан «Реала» Серхио Рамос перенёс операцию из-за проблем с коленом. СМИ говорят о том, что защитник пропустит несколько месяцев и вернётся на поле в апреле. Возможно, это будет один из самых длительных периодов Рамоса в клубном лазарете.

Как сообщает Marca, травма приближает Рамоса к уходу из «Реала», поскольку переговоры о продлении контракта на период восстановления футболиста могут быть заморожены.

Всего в нынешнем сезоне Серхио Рамос провёл за «Реал» восемнадцать игр в различных соревнованиях. Капитан «сливочных» забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.