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Травма приближает Рамоса к уходу из «Реала»

07 Февраля 2021, 09:29,

Капитан «Реала» Серхио Рамос перенёс операцию из-за проблем с коленом. СМИ говорят о том, что защитник пропустит несколько месяцев и вернётся на поле в апреле. Возможно, это будет один из самых длительных периодов Рамоса в клубном лазарете.

Как сообщает Marca, травма приближает Рамоса к уходу из «Реала», поскольку переговоры о продлении контракта на период восстановления футболиста могут быть заморожены.

Всего в нынешнем сезоне Серхио Рамос провёл за «Реал» восемнадцать игр в различных соревнованиях. Капитан «сливочных» забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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