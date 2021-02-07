Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Севилья» ворвалась в топ-3 Ла Лиги, разгромив «Хетафе»

07 Февраля 2021, 01:02,

В 21-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Хетафе», который выделяется относительно крепкой обороной. Гостям пришлось думать об игре на удержание нулевого счета с 54-й минуты, когда арбитр удалил Даконама Дьене. Севильцы начали забивать в заключительной четверти в итоге сделали счет разгромным - 3:0. Голы на счету Мунира эль-Хаддади, Алехандро Гомеса и Юссефа Эн-Несири.

«Севилья» победила в четвертый раз кряду и подвинула «Барселону» с третьего места.

Протокол игры  
Севилья 3:0 Хетафе
(1:0) Мунир Эль-Хаддади 67'    
(2:0) Гомес Алехандро 87'    
(3:0) Эн-Несири Юссеф 89'    
Буну Яссин Видаль Алеш Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Эскудеро Серхио   74' (Васкес Франко (   74') Хордан Хоан Гудель Неманья   38'   46' (Фернандо Режес (   46') Торрес Оливер   65' (Мунир Эль-Хаддади (   65') Сусо Хесус   74' (Рекик Карим (   74') Эн-Несири Юссеф Окампос Лукас   57' (Гомес Алехандро (   57')
Запасные: Ромеро Иван Де Йонг Люк Диас Хавьер Ньяньон Жорис Серхи Гомес Вацлик Томаш
Яньес Рубен Дамиан Суарес   90' Дьене Даконам   54' Шакла Софьян Ньом Аллан Кубо Такефуса   59' (Кабако Эрик (   59') Максимович Неманья Тимор Давид   73'   80' (Эрнандес Хуан (   80') Кукурелья Марк   9'   89' (Портильо Франсиско (   89') Мата Хайме   69'   78' (Анхель Луис (   78') Аленья Карлес   89' (Оливера Матиас (   89')
Запасные: Этчейта Хавьер Mamor Niang Унал Энес Абдулаи Сабит Сория Давид Чема Родригес John-Patrick Finn
06 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Хетафе
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