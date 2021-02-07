«Севилья» ворвалась в топ-3 Ла Лиги, разгромив «Хетафе»

В 21-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Хетафе», который выделяется относительно крепкой обороной. Гостям пришлось думать об игре на удержание нулевого счета с 54-й минуты, когда арбитр удалил Даконама Дьене. Севильцы начали забивать в заключительной четверти в итоге сделали счет разгромным - 3:0. Голы на счету Мунира эль-Хаддади, Алехандро Гомеса и Юссефа Эн-Несири.

«Севилья» победила в четвертый раз кряду и подвинула «Барселону» с третьего места.