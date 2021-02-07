«Севилья» ворвалась в топ-3 Ла Лиги, разгромив «Хетафе»

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07 Февраля 2021, 01:02,
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В 21-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Хетафе», который выделяется относительно крепкой обороной. Гостям пришлось думать об игре на удержание нулевого счета с 54-й минуты, когда арбитр удалил Даконама Дьене. Севильцы начали забивать в заключительной четверти в итоге сделали счет разгромным - 3:0. Голы на счету Мунира эль-Хаддади, Алехандро Гомеса и Юссефа Эн-Несири.
«Севилья» победила в четвертый раз кряду и подвинула «Барселону» с третьего места.
Протокол игры
|(1:0) Мунир Эль-Хаддади 67'
|(2:0) Гомес Алехандро 87'
|(3:0) Эн-Несири Юссеф 89'
Буну Яссин • Видаль Алеш • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Эскудеро Серхио 74' ( Васкес Франко ( 74') • Хордан Хоан • Гудель Неманья 38' 46' ( Фернандо Режес ( 46') • Торрес Оливер 65' ( Мунир Эль-Хаддади ( 65') • Сусо Хесус 74' ( Рекик Карим ( 74') • Эн-Несири Юссеф • Окампос Лукас 57' ( Гомес Алехандро ( 57')
Запасные: Ромеро Иван • Де Йонг Люк • Диас Хавьер • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Вацлик Томаш
Яньес Рубен • Дамиан Суарес • 90'Дьене Даконам • 54'Шакла Софьян • Ньом Аллан • Кубо Такефуса 59' ( Кабако Эрик ( 59') • Максимович Неманья • Тимор Давид 73' 80' ( Эрнандес Хуан ( 80') • Кукурелья Марк 9' 89' ( Портильо Франсиско ( 89') • Мата Хайме 69' 78' ( Анхель Луис ( 78') • Аленья Карлес 89' ( Оливера Матиас ( 89')
Запасные: Этчейта Хавьер • Mamor Niang • Унал Энес • Абдулаи Сабит • Сория Давид • Чема Родригес • John-Patrick Finn
06 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Хетафе