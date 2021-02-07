​Куман – о графике: «Мы убиваем футболистов»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу напряжённого графика.

«У каждого тренера есть своё мнение о загруженности футболистов в матчах. Лично я думаю, что это нужно прекратить, поскольку мы убиваем игроков. Так не может больше продолжаться, потому что в конечном итоге мы получим множество травм. Я надеюсь, что однажды будет принято решение помочь футболистам», - цитирует Кумана Marca.

Отметим, что в последнее время «Барселона» стабильно проводит по два матча в неделю, играя в чемпионате и кубке.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой поединок против «Бетиса».