​Куман – о графике: «Мы убиваем футболистов»

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07 Февраля 2021, 00:37,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу напряжённого графика.
«У каждого тренера есть своё мнение о загруженности футболистов в матчах. Лично я думаю, что это нужно прекратить, поскольку мы убиваем игроков. Так не может больше продолжаться, потому что в конечном итоге мы получим множество травм. Я надеюсь, что однажды будет принято решение помочь футболистам», - цитирует Кумана Marca.
Отметим, что в последнее время «Барселона» стабильно проводит по два матча в неделю, играя в чемпионате и кубке.
В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой поединок против «Бетиса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман