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​Почеттино – о Месси: «Мы должны уважать «Барселону»

06 Февраля 2021, 23:14,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции перед игрой против «Марселя» получил вопрос по поводу будущего Лионеля Месси.

«Мы очень уважаем наших соперников из других клубов. Мы должны уважать «Барселону». Сейчас мы сосредоточены на решении своих задач в Лиге 1», - высказался Почеттино.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтверждал интерес клуба к Лионелю Месси, чем возмущались в «Барселоне».

Как известно, летом Лионель Месси может обрести статус свободного агента, если к тому моменту не заключит с «Барселоной» новое трудовое соглашение.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Маурисио Почеттино
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