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​Зидан: «Реал» будет сражаться за чемпионство»

06 Февраля 2021, 21:29,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после гостевой победы над «Уэской» (2:1).

«Я очень доволен. Не только победой, но и борьбой, характером. Сегодня было важно вернуться на победную полосу.

Мы потеряли семь или восемь важных игроков. Это не оправдание, а факт. Но таков футбол. Мы проявили характер и победили. Теперь будем восстанавливаться и готовиться ко вторнику.

Мы будем сражаться за титул Ла Лиги. Мы никогда не опускаем руки, особенно в тяжёлые времена. Сейчас мы вторые, но мы хотим большего.

Рамос? Я знаю, что он успешно перенёс операцию. Я отправил ему сообщение. Завтра он начнёт восстановление», - цитирует Зидана AS.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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