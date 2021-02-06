​Зидан: «Реал» будет сражаться за чемпионство»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после гостевой победы над «Уэской» (2:1).

«Я очень доволен. Не только победой, но и борьбой, характером. Сегодня было важно вернуться на победную полосу.

Мы потеряли семь или восемь важных игроков. Это не оправдание, а факт. Но таков футбол. Мы проявили характер и победили. Теперь будем восстанавливаться и готовиться ко вторнику.

Мы будем сражаться за титул Ла Лиги. Мы никогда не опускаем руки, особенно в тяжёлые времена. Сейчас мы вторые, но мы хотим большего.

Рамос? Я знаю, что он успешно перенёс операцию. Я отправил ему сообщение. Завтра он начнёт восстановление», - цитирует Зидана AS.