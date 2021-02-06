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Рамос успешно прооперирован

06 Февраля 2021, 17:39,

Капитан «Реала» Серхио Рамос в субботу успешно перенёс операцию по поводу травмы внутреннего мениска левого колена. Как сообщается на клубном сайте «сливочных», в ближайшие дни защитник начнёт процесс восстановления.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за необходимости проведения хирургического вмешательства Рамос не сможет вернуться на футбольное поле до апреля.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос успел принять участие в восемнадцати матчах за «Реал» в различных соревнованиях. Защитник записал на свой счёт три забитых гола и один результативный пас на партнёра.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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