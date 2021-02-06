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Пике: «Месси счастлив в «Барселоне»

06 Февраля 2021, 14:19,

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».

«То, что происходило прошлым летом, закончилось для нашего клуба самым удачным образом. В конце концов Лионель остался в «Барселоне». Я вижу, что он счастлив здесь. Иметь такого футболиста в команде - огромный плюс для нас», - передает слова защитника Goal.com.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» прошлым летом, однако трансферу помешала огромная клаузула. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Херард Пике
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Комментарии (5)
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0
d c
06 Февраля 2021, 16:26

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0
779
06 Февраля 2021, 15:52

Жду, когда это на самом деле опять станет действительностью.

0
Alex1972
06 Февраля 2021, 14:52

Удачным образом все обернется для Барсы тогда, когда такие горе защитники, как Пике свалят куда подальше... Все "знаменитые" поражения Барсы последних лет случались благодаря таким как Пике.... И нападение тут не причем.... Было забито достаточно и ромам, и ливерпулям, и ювентусам, и бавариям... Глупая и дырявая защита в этих матчах приучилась "ждать углового", отвернувшись от всего... Пике, займись лучше Шакирой... Играть в футбол и даже говорить тебе про него уже не надо... Ушел из сборной - уйди из Барсы!!!...

0
Кар Карыч
06 Февраля 2021, 15:01

Дружок, хватит пукать...

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