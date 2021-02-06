Пике: «Месси счастлив в «Барселоне»

|
06 Февраля 2021, 14:19,
|
|
Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».
«То, что происходило прошлым летом, закончилось для нашего клуба самым удачным образом. В конце концов Лионель остался в «Барселоне». Я вижу, что он счастлив здесь. Иметь такого футболиста в команде - огромный плюс для нас», - передает слова защитника Goal.com.
Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» прошлым летом, однако трансферу помешала огромная клаузула. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Херард Пике
Прoгнoзы футбольных матчей info-bet.ru
Жду, когда это на самом деле опять станет действительностью.
Удачным образом все обернется для Барсы тогда, когда такие горе защитники, как Пике свалят куда подальше... Все "знаменитые" поражения Барсы последних лет случались благодаря таким как Пике.... И нападение тут не причем.... Было забито достаточно и ромам, и ливерпулям, и ювентусам, и бавариям... Глупая и дырявая защита в этих матчах приучилась "ждать углового", отвернувшись от всего... Пике, займись лучше Шакирой... Играть в футбол и даже говорить тебе про него уже не надо... Ушел из сборной - уйди из Барсы!!!...
Дружок, хватит пукать...