Пике: «Месси счастлив в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».

«То, что происходило прошлым летом, закончилось для нашего клуба самым удачным образом. В конце концов Лионель остался в «Барселоне». Я вижу, что он счастлив здесь. Иметь такого футболиста в команде - огромный плюс для нас», - передает слова защитника Goal.com.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» прошлым летом, однако трансферу помешала огромная клаузула. Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021-го года.