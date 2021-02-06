Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» потеряет Рамоса до апреля

06 Февраля 2021, 13:55,

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прибегнет к хирургическому вмешательству, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, после операции 34-летний футболист проведет в лазарете порядка шести-семи недель. Таким образом, он не поможет «сливочным» в матчах плей-офф Лиги чемпионов против «Аталанты», которые состоятся в текущем месяце.

Серхио защищает цвета мадридского гранда с 2005-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании опытный футболист принял участие в 14 встречах, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). В пассиве защитника три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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0
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06 Февраля 2021, 16:26

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0
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06 Февраля 2021, 15:06

Да с Аталантой и без него справляться должны. Тем более Бергамаски без Гомеса это уже не те.

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