«Реал» потеряет Рамоса до апреля

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прибегнет к хирургическому вмешательству, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, после операции 34-летний футболист проведет в лазарете порядка шести-семи недель. Таким образом, он не поможет «сливочным» в матчах плей-офф Лиги чемпионов против «Аталанты», которые состоятся в текущем месяце.

Серхио защищает цвета мадридского гранда с 2005-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании опытный футболист принял участие в 14 встречах, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). В пассиве защитника три желтые карточки.