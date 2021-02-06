Ривалдо - о контракте Месси: «Лионель не только выходит на поле, он привлекает спонсоров, болельщиков и СМИ»

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06 Февраля 2021, 12:46,
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Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо отреагировал на утечку данных о контракте нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
«Не понимаю дискуссий по этому поводу. Нельзя критиковать договоренности между Месси и «Барселоной». Лионель ведь не только выходит на поле, но и привлекает различных спонсоров. У «Барсы» много болельщиков, а СМИ уделяют клубу повышенное внимание. Нужно все соизмерять», - цитирует Ривалдо Sport.es.
Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года. После истечения срока соглашения форвард может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Ривалдо
Это всё понятно и даже объяснимо, от Месси польза большая, но убытков ещё больше. Иначе не объяснить, как Барса оказалась в таких долгах... Пребывание столь высокооплачиваемого футболиста в такой ситуации губительно для клуба! И главное, в нынешней финансовой ситуации Лионель вообще не факт что куда-то перейдёт, пусть и, может, очень хочет этого. Да и Барса по игре совсем не готова к уходу Лионеля, прямо скажем.
Может гному ковёрным клоуном пойти? Цирк любой озолотится.