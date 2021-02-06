Ривалдо - о контракте Месси: «Лионель не только выходит на поле, он привлекает спонсоров, болельщиков и СМИ»

Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо отреагировал на утечку данных о контракте нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Не понимаю дискуссий по этому поводу. Нельзя критиковать договоренности между Месси и «Барселоной». Лионель ведь не только выходит на поле, но и привлекает различных спонсоров. У «Барсы» много болельщиков, а СМИ уделяют клубу повышенное внимание. Нужно все соизмерять», - цитирует Ривалдо Sport.es.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года. После истечения срока соглашения форвард может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».