Пике: «Проведу остаток карьеры в «Барселоне», не вижу себя в другом клубе»

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06 Февраля 2021, 12:36,
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Центральный защитник Херард Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», ответил на вопрос о своем будущем.
«Проведу остаток карьеры в «Барселоне», после чего отправлюсь на пенсию. Я выхожу на поле для того, чтобы защищать сине-гранатовые цвета. Не вижу себя в другом клубе. Я потеряю мотивацию, если окажусь в другой команде», - цитирует 34-летнего футболиста Marca.
Херард является воспитанником академии «Барселоны». Цвета каталонского гранда он защищает с 2008-го года.
Ранее СМИ сообщали, что Пике грозит длительная дисквалификация за слова о судейской помощи мадридскому «Реалу».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Херард Пике
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