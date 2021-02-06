Пике: «Проведу остаток карьеры в «Барселоне», не вижу себя в другом клубе»

Центральный защитник Херард Пике, выступающий за каталонскую «Барселону», ответил на вопрос о своем будущем.

«Проведу остаток карьеры в «Барселоне», после чего отправлюсь на пенсию. Я выхожу на поле для того, чтобы защищать сине-гранатовые цвета. Не вижу себя в другом клубе. Я потеряю мотивацию, если окажусь в другой команде», - цитирует 34-летнего футболиста Marca.

Херард является воспитанником академии «Барселоны». Цвета каталонского гранда он защищает с 2008-го года.

Ранее СМИ сообщали, что Пике грозит длительная дисквалификация за слова о судейской помощи мадридскому «Реалу».