Лапорта: «У Месси есть предложения от клубов, которые не испытывают недостатка в финансах»

Кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».

«Нам будет тяжело удержать Лео, ведь у него есть предложения от клубов, которые не испытывают недостатка в финансах.

Я считаю, что ему комфортно играть в «Барселоне». Думаю, Месси хотел бы остаться здесь. Он любит «сине-гранатовых» и очень классно выступает за эту команду», - передает слова функционера издание Football Espana.

Ранее стало известно, что подписать 33-летнего аргентинца хотят «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.