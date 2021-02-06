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Зидан назвал сроки восстановления Азара

06 Февраля 2021, 09:08,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об очередной травме бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Сейчас непростой период для Азара. Однако я уверен, что это лишь вопрос времени. Вскоре мы снова увидим его на поле. Эден проведет в лазарете две-три недели.

Ему очень не везет с травмами. Такое нелегко принять, но нужно сохранять позитивный настрой. Эден - высококлассный игрок, нам нужно помочь ему вернуться на прежний уровень», - приводит слова тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл 13 поединков за «королевский» клуб, отметившись тремя голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Эден Азар
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Комментарии (1)
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ЯРЫЙ БРЮС
06 Февраля 2021, 09:24

восстановите и избавьтесь от этого шлака

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