Зидан назвал сроки восстановления Азара

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06 Февраля 2021, 09:08,
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об очередной травме бельгийского полузащитника Эдена Азара.
«Сейчас непростой период для Азара. Однако я уверен, что это лишь вопрос времени. Вскоре мы снова увидим его на поле. Эден проведет в лазарете две-три недели.
Ему очень не везет с травмами. Такое нелегко принять, но нужно сохранять позитивный настрой. Эден - высококлассный игрок, нам нужно помочь ему вернуться на прежний уровень», - приводит слова тренера портал Goal.
В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл 13 поединков за «королевский» клуб, отметившись тремя голами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зинедин Зидан, Эден Азар
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