Зидан назвал сроки восстановления Азара

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об очередной травме бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Сейчас непростой период для Азара. Однако я уверен, что это лишь вопрос времени. Вскоре мы снова увидим его на поле. Эден проведет в лазарете две-три недели.

Ему очень не везет с травмами. Такое нелегко принять, но нужно сохранять позитивный настрой. Эден - высококлассный игрок, нам нужно помочь ему вернуться на прежний уровень», - приводит слова тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл 13 поединков за «королевский» клуб, отметившись тремя голами.