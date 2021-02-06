Министр спорта Испании: «Цифры в контракте Месси шокируют»

Министр спорта Испании Хосе Урибес поделился мнением об утечке данных по контракту аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сумма договора Месси - это какие-то невероятные цифры. Они шокируют. В настоящий момент, когда все страдают из-за пандемии коронавирусной инфекции, они вызывают только недоумение.

Ограничить зарплаты? Это вопрос не зависит от меня», - передает слова чиновника издание BeSoccer.

Напомним, что трудовое соглашение 33-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. После завершения срока контракта Лионель может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».