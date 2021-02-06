Министр спорта Испании: «Цифры в контракте Месси шокируют»

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06 Февраля 2021, 09:01,
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Министр спорта Испании Хосе Урибес поделился мнением об утечке данных по контракту аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Сумма договора Месси - это какие-то невероятные цифры. Они шокируют. В настоящий момент, когда все страдают из-за пандемии коронавирусной инфекции, они вызывают только недоумение.
Ограничить зарплаты? Это вопрос не зависит от меня», - передает слова чиновника издание BeSoccer.
Напомним, что трудовое соглашение 33-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. После завершения срока контракта Лионель может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосе Урибес
Гном просто оборзел. Тем более на фоне своей бездарной игры. Неужели шейхи из Сити и примкнувших к ним ПСЖ думают, что гном покажет "инопланетную" игру, если ему заплатят заоблачные деньги? Хе-хе...Скорее они тешат своё самолюбие.