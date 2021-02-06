Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Министр спорта Испании: «Цифры в контракте Месси шокируют»

06 Февраля 2021, 09:01,

Global Look Press

Министр спорта Испании Хосе Урибес поделился мнением об утечке данных по контракту аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сумма договора Месси - это какие-то невероятные цифры. Они шокируют. В настоящий момент, когда все страдают из-за пандемии коронавирусной инфекции, они вызывают только недоумение.

Ограничить зарплаты? Это вопрос не зависит от меня», - передает слова чиновника издание BeSoccer.

Напомним, что трудовое соглашение 33-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. После завершения срока контракта Лионель может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хосе Урибес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
06 Февраля 2021, 09:50

Гном просто оборзел. Тем более на фоне своей бездарной игры. Неужели шейхи из Сити и примкнувших к ним ПСЖ думают, что гном покажет "инопланетную" игру, если ему заплатят заоблачные деньги? Хе-хе...Скорее они тешат своё самолюбие.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола