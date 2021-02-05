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Рамос не сыграет с «Уэской»

05 Февраля 2021, 21:14,

Global Look Press

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сыграет с «Уэской».

Как сообщает As, капитан «сливочных» по-прежнему испытывает дискомфорт в левом колене, он пропустил последнюю командную тренировку. Отмечается, что сегодня Рамос работал в тренажерном зале.

Матч между «Уэской» и «Реалом» состоится завтра, 6 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.

34-летний Рамос принял участие лишь в восемнадцати матчах «Реала» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Напомним, что контракт испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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