Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сыграет с «Уэской».

Как сообщает As, капитан «сливочных» по-прежнему испытывает дискомфорт в левом колене, он пропустил последнюю командную тренировку. Отмечается, что сегодня Рамос работал в тренажерном зале.

Матч между «Уэской» и «Реалом» состоится завтра, 6 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.

34-летний Рамос принял участие лишь в восемнадцати матчах «Реала» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Напомним, что контракт испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.