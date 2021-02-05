​Фати нужна третья операция на колене

Восстановление талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати проходит не по плану. Как сообщает TV3, несколько недель назад восемнадцатилетний футболист перенёс вторую операцию на колене, о которой клуб не сообщал.

Однако на этом проблемы не закончились. Согласно данным источника, Фати понадобится ещё и третье хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Ансу Фати успел провести за «Барселону» десять матчей в различных соревнованиях. В них форвард записал на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров. Когда Фати сможет вернуться на футбольное поле, сказать сложно.