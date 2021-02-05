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​Фати нужна третья операция на колене

05 Февраля 2021, 17:32,

Global Look Press

Восстановление талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати проходит не по плану. Как сообщает TV3, несколько недель назад восемнадцатилетний футболист перенёс вторую операцию на колене, о которой клуб не сообщал.

Однако на этом проблемы не закончились. Согласно данным источника, Фати понадобится ещё и третье хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Ансу Фати успел провести за «Барселону» десять матчей в различных соревнованиях. В них форвард записал на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров. Когда Фати сможет вернуться на футбольное поле, сказать сложно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ансу Фати
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
05 Февраля 2021, 19:23

Загубили молодого парня теперь не будет идти в стыки и беречь свое колено...

0
NOBODY
05 Февраля 2021, 18:37

и это только 18 лет, ну надо так "повезло" парню, что ж здоровья ему!

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