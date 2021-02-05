Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Суарес вспомнил историю с фотографиями с Месси вдвоём на каноэ

05 Февраля 2021, 15:45,

Global Look Press

Форвард «Атлетико» Луис Суарес вспомнил историю с появлением в прессе фотографий, на которых он и Лионель Месси вдвоём плывут на каноэ.

«Мы находились в отпуске на островах по соседству с Лионелем Месси и Антонеллой [женой аргентинца – прим.], они пришли к нам. Мы плавали на каноэ с детьми. Как-то мы плыли с Лео вдвоём, и я сказал ему: «Представь, что сейчас нас сфотографируют папарацци». На следующий день эти фото были повсюду. Мы очень сильно смеялись», - приводит слова Суареса Onda Cero.

Напомним, Луис Суарес покинул «Барселону» в конце сентября. В шестнадцати матчах Ла Лиги за «Атлетико» уругваец забил четырнадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола