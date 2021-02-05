​Суарес вспомнил историю с фотографиями с Месси вдвоём на каноэ

Форвард «Атлетико» Луис Суарес вспомнил историю с появлением в прессе фотографий, на которых он и Лионель Месси вдвоём плывут на каноэ.

«Мы находились в отпуске на островах по соседству с Лионелем Месси и Антонеллой [женой аргентинца – прим.], они пришли к нам. Мы плавали на каноэ с детьми. Как-то мы плыли с Лео вдвоём, и я сказал ему: «Представь, что сейчас нас сфотографируют папарацци». На следующий день эти фото были повсюду. Мы очень сильно смеялись», - приводит слова Суареса Onda Cero.

Напомним, Луис Суарес покинул «Барселону» в конце сентября. В шестнадцати матчах Ла Лиги за «Атлетико» уругваец забил четырнадцать голов.