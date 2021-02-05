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​Суарес: «Вижу, как идут дела в «Барселоне», и это меня успокаивает»

05 Февраля 2021, 15:21,

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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не жалеет о принятом решении покинуть «Барселону». Как известно, уругваец сменил клубную прописку после того, как новый тренер команды Рональд Куман сообщил, что не рассчитывает на него.

«Я вижу, как сейчас идут дела в «Барселоне», и это меня несколько успокаивает. Я мог бы остаться и сказать: «У меня есть контракт, я остаюсь». К тому же я доверял своему состоянию. Но я знал, что это будет плохо для меня. Мне нужно было сменить клуб из чувства гордости», - приводит слова Суареса Onda Cero.

В двадцати матчах нынешнего сезона за «Атлетико» Луис Суарес забил четырнадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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0
andi
05 Февраля 2021, 15:37

Молоток ЛУИС не прогодал с переходом.

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