​Суарес: «Вижу, как идут дела в «Барселоне», и это меня успокаивает»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не жалеет о принятом решении покинуть «Барселону». Как известно, уругваец сменил клубную прописку после того, как новый тренер команды Рональд Куман сообщил, что не рассчитывает на него.

«Я вижу, как сейчас идут дела в «Барселоне», и это меня несколько успокаивает. Я мог бы остаться и сказать: «У меня есть контракт, я остаюсь». К тому же я доверял своему состоянию. Но я знал, что это будет плохо для меня. Мне нужно было сменить клуб из чувства гордости», - приводит слова Суареса Onda Cero.

В двадцати матчах нынешнего сезона за «Атлетико» Луис Суарес забил четырнадцать голов.