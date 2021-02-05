​Пике могут дисквалифицировать на 12 игр за слова о судейской помощи «Реалу»

Защитник «Барселоны» Херард Пике рискует столкнуться с длительной дисквалификацией. Как сообщает испанский Sport, местная футбольная ассоциация собирается изучить слова футболиста о судейской помощи «Реалу».

По данным источника, за комментарии в СМИ, ставящие под сомнение честь и беспристрастность судей, Пике может получить дисквалификацию сроком от четырёх до двенадцати матчей со штрафом от 600 до 3000 евро.

В нынешнем сезоне Херард Пике провёл за «Барселону» только десять игр, ведь осенью он получил травму колена. На счету защитника один забитый гол.