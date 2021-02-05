​Пике могут дисквалифицировать на 12 игр за слова о судейской помощи «Реалу»

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05 Февраля 2021, 15:12,
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Защитник «Барселоны» Херард Пике рискует столкнуться с длительной дисквалификацией. Как сообщает испанский Sport, местная футбольная ассоциация собирается изучить слова футболиста о судейской помощи «Реалу».
По данным источника, за комментарии в СМИ, ставящие под сомнение честь и беспристрастность судей, Пике может получить дисквалификацию сроком от четырёх до двенадцати матчей со штрафом от 600 до 3000 евро.
В нынешнем сезоне Херард Пике провёл за «Барселону» только десять игр, ведь осенью он получил травму колена. На счету защитника один забитый гол.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Херард Пике
Херар иди ка ты лучше занимайся женой у тебя это хорошо получается...
По моему пора Пике заканчивать с футболом и идти на базар там и поговорит о чем хочет.
Было бы полезнее, чтобы он получше играл, а не трепал сплетни как базарная баба. До чего же его словесный понос разбирает!
если это пойдет в зачет что он в лазарете , то фиг с ним , а если после того как излечится , то выходит своим длинным языком и тупыми словами опять подведет команду в которой играть и так некому , Куман скоро сам в оборону будет выходить играть . К чему вот эти высказывания игроков ??? они же прекрасно знают эту кухню , и часто не вооруженным взглядом видно как тянут за уши грандов , и Барсу с Реалом в частности , и поблажек у них больше , так уж молчал бы себе тихо , нет надо высунутся , ну а про 3000 тысячи евро , так ему это как мне 3 евро выкинуть и забыть .
разве он не имеет права высказать свое мнение?
Закончит играть вот и будет выражать своё личное мнение. А пока он игрок, то своё личное мнение высказывает в раздевалке, а не в прессе.
истолковали не как мнение а как прямое обвинение