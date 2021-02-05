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​Пике могут дисквалифицировать на 12 игр за слова о судейской помощи «Реалу»

05 Февраля 2021, 15:12,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Херард Пике рискует столкнуться с длительной дисквалификацией. Как сообщает испанский Sport, местная футбольная ассоциация собирается изучить слова футболиста о судейской помощи «Реалу».

По данным источника, за комментарии в СМИ, ставящие под сомнение честь и беспристрастность судей, Пике может получить дисквалификацию сроком от четырёх до двенадцати матчей со штрафом от 600 до 3000 евро.

В нынешнем сезоне Херард Пике провёл за «Барселону» только десять игр, ведь осенью он получил травму колена. На счету защитника один забитый гол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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Комментарии (7)
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0
Misha_diablo_football
05 Февраля 2021, 17:20

Херар иди ка ты лучше занимайся женой у тебя это хорошо получается...

2
andi
05 Февраля 2021, 15:35

По моему пора Пике заканчивать с футболом и идти на базар там и поговорит о чем хочет.

3
Кар Карыч
05 Февраля 2021, 15:22

Было бы полезнее, чтобы он получше играл, а не трепал сплетни как базарная баба. До чего же его словесный понос разбирает!

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2
ARTUR
05 Февраля 2021, 15:20

если это пойдет в зачет что он в лазарете , то фиг с ним , а если после того как излечится , то выходит своим длинным языком и тупыми словами опять подведет команду в которой играть и так некому , Куман скоро сам в оборону будет выходить играть . К чему вот эти высказывания игроков ??? они же прекрасно знают эту кухню , и часто не вооруженным взглядом видно как тянут за уши грандов , и Барсу с Реалом в частности , и поблажек у них больше , так уж молчал бы себе тихо , нет надо высунутся , ну а про 3000 тысячи евро , так ему это как мне 3 евро выкинуть и забыть .

0
NOBODY
05 Февраля 2021, 15:17

разве он не имеет права высказать свое мнение?

2
Кар Карыч
05 Февраля 2021, 15:29

Закончит играть вот и будет выражать своё личное мнение. А пока он игрок, то своё личное мнение высказывает в раздевалке, а не в прессе.

0
ARTUR
05 Февраля 2021, 15:21

истолковали не как мнение а как прямое обвинение

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