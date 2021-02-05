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«Барселона» потеряла Серхи Роберто на 1,5 месяца

05 Февраля 2021, 10:42,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто, получивший травму бедра в кубковом поединке против «Гранады» (5:3), прошел медицинское обследование.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, из-за повреждения 28-летний футболист проведет в лазарете примерно полтора месяца.

Ранее Роберто пропустил около двух месяцев из-за повреждения правой ноги. Кроме того, игрок недавно переболел коронавирусом, сдав 26 положительных тестов.

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел восемь поединков, отметившись голом и двумя ассистами. Его контракт с каталонским грандом рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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