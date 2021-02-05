«Барселона» потеряла Серхи Роберто на 1,5 месяца

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05 Февраля 2021, 10:42,
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Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто, получивший травму бедра в кубковом поединке против «Гранады» (5:3), прошел медицинское обследование.
Согласно информации издания Mundo Deportivo, из-за повреждения 28-летний футболист проведет в лазарете примерно полтора месяца.
Ранее Роберто пропустил около двух месяцев из-за повреждения правой ноги. Кроме того, игрок недавно переболел коронавирусом, сдав 26 положительных тестов.
В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел восемь поединков, отметившись голом и двумя ассистами. Его контракт с каталонским грандом рассчитан до середины 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхи Роберто