Марсело покинет «Реал» в конце сезона

Фланговый защитник Марсело покинет мадридский «Реал» по завершении текущего сезона. Как сообщило издание El Chiringuito, «сливочные» приняли решение выставить опытного игрока на трансфер.

Источник отмечает, что наставник команды Зинедин Зидан больше не заинтересован в услугах 32-летнего бразильского футболиста. Тренер решил полностью доверить левую бровку Ферлану Менди. По этой причине мадридцы решили продать Марсело за год до истечения трудового договора.

Бразилец выступает в составе «Реала» с 2007-го года. Защитник принял участие в 517 матчах, записав на свой счет 38 забитых мячей и 100 ассистов.