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Марсело покинет «Реал» в конце сезона

05 Февраля 2021, 08:10,

Global Look Press

Фланговый защитник Марсело покинет мадридский «Реал» по завершении текущего сезона. Как сообщило издание El Chiringuito, «сливочные» приняли решение выставить опытного игрока на трансфер.

Источник отмечает, что наставник команды Зинедин Зидан больше не заинтересован в услугах 32-летнего бразильского футболиста. Тренер решил полностью доверить левую бровку Ферлану Менди. По этой причине мадридцы решили продать Марсело за год до истечения трудового договора.

Бразилец выступает в составе «Реала» с 2007-го года. Защитник принял участие в 517 матчах, записав на свой счет 38 забитых мячей и 100 ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Марсело, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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ARTUR
05 Февраля 2021, 09:53

Все когда то кончается , Марсело последние два сезона вообще никакой , удачи ему в любом месте и клубе ))

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Артур Измаилов
05 Февраля 2021, 10:14

А кто его таким сделал? Зидан Марсело превратил в полный хлам маринуя на лавке. Даже в таком состоянии он в разы лучше бревноватого Менди.

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Super fanat
05 Февраля 2021, 09:43

Легенда полностью доказала свою приверженность Реалу и заслужила перехода дальше! На старости лет может поиграть ради денег только или перейти в условный ПСЖ, Баварию, его везде будут рады видеть. Тем более, думаю, чемпионский характер при нём остался.

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