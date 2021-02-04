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Месси пока не общался с «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

04 Февраля 2021, 22:54,

Global Look Press

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не контактировал с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других клубов, а также не принял решение о том, оставаться ли в «Барселоне» на следующий сезон. Об этом сообщает Goal.

По окончанию текущего сезона аргентинец станет свободным агентом и может выбрать любое другое место работы, но на этот счет еще не общался с Маурисио Почеттино, Хосепом Гвардиолой и другими представителями французского и английского грандов.

Напомним, что всю профессиональную карьеру аргентинец провел на «Камп Ноу». Несколько дней назад в испанских СМИ появились данные о заработках Месси в «Барселоне» - 555 млн евро за четыре года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
ингерман
04 Февраля 2021, 23:07

ай.. проста нищеброд рядом с нашей белоснежкой.. )))

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