Месси пока не общался с «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

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04 Февраля 2021, 22:54,
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси не контактировал с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» и других клубов, а также не принял решение о том, оставаться ли в «Барселоне» на следующий сезон. Об этом сообщает Goal.
По окончанию текущего сезона аргентинец станет свободным агентом и может выбрать любое другое место работы, но на этот счет еще не общался с Маурисио Почеттино, Хосепом Гвардиолой и другими представителями французского и английского грандов.
Напомним, что всю профессиональную карьеру аргентинец провел на «Камп Ноу». Несколько дней назад в испанских СМИ появились данные о заработках Месси в «Барселоне» - 555 млн евро за четыре года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, ПСЖ, Лионель Месси
ай.. проста нищеброд рядом с нашей белоснежкой.. )))