Форлан: «Ни один игрок не стоит выше клуба»

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04 Февраля 2021, 15:57,
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Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан высказался о трудностях в переговорах о продлении контракта между Серхио Рамосом и мадридским «Реалом».
«Ни один игрок не стоит выше клуба. Когда футболисту дают власть – это уже ошибка. Конечно, важно иметь в своем составе Рамоса, статус которого на одном уровне с Роналду и Месси, но управлять этими футболистами очень сложно.
Кто-то в клубах должен брать на себя инициативу и устанавливать некоторые ограничения. Не знаю, так ли это работает», - цитирует Форлана El Espanol.
Напомним, что действующее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до конца нынешнего сезона, но стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Диего Форлан