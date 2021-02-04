Форлан: «Ни один игрок не стоит выше клуба»

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан высказался о трудностях в переговорах о продлении контракта между Серхио Рамосом и мадридским «Реалом».

«Ни один игрок не стоит выше клуба. Когда футболисту дают власть – это уже ошибка. Конечно, важно иметь в своем составе Рамоса, статус которого на одном уровне с Роналду и Месси, но управлять этими футболистами очень сложно.

Кто-то в клубах должен брать на себя инициативу и устанавливать некоторые ограничения. Не знаю, так ли это работает», - цитирует Форлана El Espanol.

Напомним, что действующее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до конца нынешнего сезона, но стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.