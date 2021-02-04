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«Атлетико» потерял ещё одного нападающего из-за коронавируса

04 Февраля 2021, 13:51,

Global Look Press

Форвард мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний французский нападающий был отправлен на изоляцию.

Это уже четвертый случай заражения Covid-19 в стане «матрасников» за последнее время. Ранее болезнь подхватили нападающие Янник Феррейра-Карраско и Жоау Фелиш, а также защитник Марио Эрмосо.

Дембеле перебрался «Атлетико» на правах аренды в зимнее трансферное окно. В соглашении прописан пункт о выкупе игрока за 33,5 миллиона евро.

Мадридский клуб с 10-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице Примеры. Кроме того, у подопечных Диего Симеоне есть матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Мусса Дембеле
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