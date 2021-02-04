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Роберто получил травму в матче с «Гранадой»

04 Февраля 2021, 10:32,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто получил повреждение по ходу четвертьфинального поединка Кубка Испании против «Гранады» (5:3).

28-летний футболист травмировался в начале второго тайма и был заменен на 57-й минуте. Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», игрок повредил четырехглавую мышцу правого бедра. Сроки восстановления Роберто станут известны после прохождения более детального медобследования.

В нынешнем сезоне Примеры Серхи сыграл восемь матчей, отметившись голом и двумя ассистами. Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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