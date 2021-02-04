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Хесе: «Мбаппе с удовольствием перейдёт в «Реал»

04 Февраля 2021, 09:59,

Global Look Press

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Думаю, Килиан с удовольствием присоединится к «королевскому» клубу. Его кумиром является Криштиану Роналду. Мбаппе очень нравится «Реал». Рано или поздно он окажется там», - передает слова футболиста «Твиттер» El Partidazo de COPE.

Ранее появилась информация, что руководство «галактикос» предпримет попытку подписать Мбаппе в следующее трансферное окно. Действующий контракт 22-летнего игрока с «ПСЖ» истекает летом 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 19 матчей, забил 15 голов и сделал шесть ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Хесе Родригес
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