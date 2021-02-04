Куман отреагировал на слова ди Марии о трансфере Месси в «ПСЖ»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал высказывание полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии о возможном переходе Лионеля Месси во французский гранд.

«Неуважительно сейчас говорить об этом. Это неправильно по отношению к нашему клубу. Со стороны «ПСЖ» идет много разговоров о Лионеле Месси, который является игроком «Барселоны». К тому же нам предстоит сыграть с парижанами в плей-офф Лиги чемпионов», - рассказал голландец в интервью газете Marca.

Контракт 33-летнего Месси с каталонским клубом истекает летом 2021-го года. Главными претендентами на игрока считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».