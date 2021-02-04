Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео

Только-только ушла в тень история о том, как Лионель Месси пытался уйти из «Барселоны», отправив клубу факс, как аргентинский форвард снова оказался в центре скандала. Издание El Mundo опубликовало сенсационную информацию с деталями действующего контракта Лионеля Месси. С 2017 по 2021 год Лео может получить более 555 миллионов евро. О том, что же ещё было в этом договоре, рассказываем в нашем специальном материале.

МЕССИ – ПРИЧИНА КРИЗИСА «БАРСЕЛОНЫ»

Текущий контракт с «Барселоной» Месси подписал в 2017 году, когда Каталония всерьёз думала о независимости. У региона не так много денег, и практически полмиллиарда евро – это колоссальная сумма. Представить, что такие деньжищи может получить лишь один человек, невероятно сложно. Даже если его считают гениальным футболистом.

Согласно контракту Месси, у него был целый ряд бонусов. В частности, за участие в 60% матчей, а также за лояльность клубу. К слову, о независимости Каталонии. Если бы Испания признала её референдум, то Месси мог расторгнуть соглашение в тот же день без всяких финансовых потерь.

Кроме того, если Лео пропускал матчи из-за травм, они всё равно считались сыгранными и за них аргентинский форвард получал деньги. За победу в финале Лиги чемпионов Месси причиталось более 3,5 миллиона евро. Для сравнения, Кубок Испании оценивался всего в 104 тысячи евро.

Самое интересное, что никто не пытается поставить под сомнение данные этого контракта. Все говорят лишь о том, что El Mundo стоит заручиться поддержкой со стороны лучших юристов страны, чтобы отбить все иски относительно распространения конфиденциальной информации.

Среди болельщиков мнение относительно денег для Месси разделилось. Одни уверены, что Лионелю не стоило платить такие деньги в кризисные годы. Другие полагают, что Месси отработал каждый евроцент. Например, один из кандидатов в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что Месси заслужил такой контракт, и он с удовольствием предложил бы ему ещё один такой же, если выиграет выборы.

В ПОИСКАХ «КРОТА»

После этой скандальной публикации «Барселона» заявила, что будет подавать иск на издание, а также займётся поиском того, кто «слил» данную информацию СМИ.

Вариантов на самом деле совсем немного. Большинство уверено в том, что свою руку к этому «сливу» приложил бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, который покинул команду как раз после истории с возможным уходом Месси. Бартомеу заявил, что Лео заслуживает всех своих денег, и что он никогда бы не опубликовал такие данные.

Также есть подозрение, что контракт мог оказаться в прессе от кого-то из кандидатов в президенты «Барселоны». Несколько лиц хотят избавиться от Месси, и решение опубликовать его контракт принято с одной лишь целью – вызвать гнев по отношению к аргентинцу.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Данная статья El Mundo стала настоящей информационной бомбой. Одни СМИ обвиняют руководство «Барселоны» в бессмысленных тратах денег, другие защищают Месси и его миллионы, а третьи просто запаслись поп-корном и ждут, что же будет дальше.

Месси уже заявлял, что не будет продлевать контракт с «Барселоной» следующим летом, а после такой утечки шансы на лояльность Лео упали примерно до нуля. Месси уже дал задание своим юристам подготовить иски к El Mundo, а заодно и к «Барселоне» относительно того, что конфиденциальная информация стала предметом всеобщей огласки.

Доверия к клубу у Месси уже не осталось, и теперь задача Лео и его юристов лишь одна – выторговать себе примерно такой же контракт у «Манчестер Сити» или «ПСЖ». А кто ещё сможет удовлетворить его финансовые запросы?