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Де Йонг: «Я бы хотел, что Месси остался в «Барселоне»

04 Февраля 2021, 00:33,

twitter.com

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг надеется, что Лионель Месси останется в каталонском клубе.

«Я хотел бы, чтобы Месси остался с нами. Но я не могу никак повлиять на эту ситуацию. Он должен сам определиться со своим будущим. Месси – одна из причин, по которой я перешёл в «Барселону». Не главная причина, но одна из. Он является лучшим игроком пятнадцать лет подряд. Когда мне было двенадцать, то Лионель уже был лучшим, ничего не изменилось. Здорово играть в одной команде с ним, Пике и Бускетсом», - цитирует голландского полузащитника As.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Френки де Йонг
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