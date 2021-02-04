Де Йонг: «Я бы хотел, что Месси остался в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг надеется, что Лионель Месси останется в каталонском клубе.

«Я хотел бы, чтобы Месси остался с нами. Но я не могу никак повлиять на эту ситуацию. Он должен сам определиться со своим будущим. Месси – одна из причин, по которой я перешёл в «Барселону». Не главная причина, но одна из. Он является лучшим игроком пятнадцать лет подряд. Когда мне было двенадцать, то Лионель уже был лучшим, ничего не изменилось. Здорово играть в одной команде с ним, Пике и Бускетсом», - цитирует голландского полузащитника As.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.