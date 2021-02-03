Корреа: «Месси знает, что двери «Атлетико» для него всегда открыты»

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан мадридского клуба.

«Месси знает, что двери «Атлетико» для него всегда открыты. Кто бы не хотел, чтобы Месси выступал за его команду?

Если Месси уедет из Испании, то это станет серьезной потерей для Ла Лиги, учитывая значимость Лионеля. Он продолжает быть лучшим и навсегда останется им. То, что он показывает всю свою карьеру… Не уверен, что мы увидим такого футболиста снова. Это просто безумие», - цитирует Анхеля TyC Sports.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце сезона.