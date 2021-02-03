Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Корреа: «Месси знает, что двери «Атлетико» для него всегда открыты»

03 Февраля 2021, 22:48,

Global Look Press

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан мадридского клуба.

«Месси знает, что двери «Атлетико» для него всегда открыты. Кто бы не хотел, чтобы Месси выступал за его команду?

Если Месси уедет из Испании, то это станет серьезной потерей для Ла Лиги, учитывая значимость Лионеля. Он продолжает быть лучшим и навсегда останется им. То, что он показывает всю свою карьеру… Не уверен, что мы увидим такого футболиста снова. Это просто безумие», - цитирует Анхеля TyC Sports.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Лионель Месси, Анхель Корреа
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