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​«Реал» подтвердил травму Азара

03 Февраля 2021, 18:53,

Global Look Press

«Реал» посредством своего официального сайта подтвердил получение травмы вингером Эденом Азаром. В результате проведённого обследования у бельгийца была выявлена травма левой передней прямой мышцы.

Сроки восстановления Азара мадридский клуб не называет. Ранее испанский филиал Goal.com сообщал о том, что футболист пропустит в районе трёх-четырёх недель.

После перехода в «Реал» из «Челси» летом 2019 года Эден Азар никак не может заиграть в мадридском клубе на стабильной основе. Бельгийский вингер регулярно оказывается в лазарете и пропускает матчи команды.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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