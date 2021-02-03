​«Бургер Кинг» пошутил над Азаром, пропустившим тренировку

Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» пошутил над вингером «Реала» Эденом Азаром, отреагировав на публикацию в Twitter о том, что футболист по неизвестным причинам пропустил вторничную тренировку.

«2х1 в «Бургер Кинг», - в шутку написал ресторан, намекая на акцию, из-за которой Азар не явился на тренировку.

Шутка набрала более 115 тысяч «лайков».

2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021

Стоит напомнить, что Эден Азар после перехода в «Реал» летом 2019 года приехал из отпуска с заметным лишним весом.

Ранее появилась информация о том, что Эден Азар снова получил травму и может пропустить от трёх до четырёх недель. «Реал» пока не дал никаких комментариев по поводу состояния бельгийца.